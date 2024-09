Rússia expulsa diplomatas britânicos de Moscou por ‘espionagem’

Ansai Ansa https://istoe.com.br/autor/ansa/ 13/09/2024 - 15:01 Para compartilhar:

MOSCOU, 13 SET (ANSA) – O governo de Vladimir Putin retirou nesta sexta-feira (13) as credenciais de seis diplomatas do Reino Unido e os expulsou da Rússia por suspeita de espionagem e sabotagem.

Segundo a agência Ria Novosti, a decisão do Ministério das Relações Exteriores foi tomada após investigações do Serviço de Inteligência Interna.

A informação foi divulgada pela FSB, a principal agência de inteligência russa, que alega ter documentos que mostram que o Ministério das Relações Exteriores de Londres era responsável por “políticas subversivas em relação à Rússia e em países que faziam parte da União Soviética”.

Depois do início do conflito na Ucrânia, em fevereiro de 2022, a direção do Ministério das Relações Exteriores para a Europa Oriental e Ásia Central “foi transformada em um serviço especial cujo principal objetivo é infligir uma derrota estratégica à Rússia”, acrescentou o FSB.

Com base nestas conclusões, o Serviço de Inteligência Interna afirmou que “as atividades dos diplomatas britânicos enviados a Moscou representam uma ameaça à segurança da Rússia”.

“Nesse contexto, com base em documentos fornecidos pelo Serviço Federal de Segurança da Rússia e como resposta às inúmeras medidas hostis tomadas por Londres, o Ministério das Relações Exteriores da Rússia, em cooperação com as agências envolvidas, encerrou o credenciamento de seis membros do departamento político da Embaixada Britânica em Moscou, cujas ações apresentam sinais de espionagem e sabotagem”, concluiu o comunicado. (ANSA).