Rússia executa ataque em largas escala contra instalações de energia da Ucrânia

AFP
22/06/2024 - 8:18

A Rússia executou um ataque em larga escala durante a noite contra instalações de energia nas regiões oeste e sul da Ucrânia e pelo menos sete pessoas morreram em bombardeios, informaram as autoridades ucranianas neste sábado (22).

A Rússia lançou 16 mísseis de cruzeiro a partir de terra, mar e ar, além de 13 drones de ataque, que visaram infraestruturas de energia em várias regiões, informou o Exército ucraniano.

A defesa antiaérea derrubou todos, com exceção de quatro, acrescentou o Exército.

O ministério da Energia ucraniano afirmou que “as equipes das unidades da Ukrenergo (operadora) nas regiões de Zaporizhzhia e Lviv sofreram danos”.

Dois funcionários ficaram feridos e foram hospitalizados em Zaporizhzhia, segundo a pasta. O bombardeio também matou uma pessoa e destruiu um prédio residencial, segundo a administração militar regional.

A Rússia controla parte da região e a usina nuclear. A administração designada por Moscou afirmou que ataques ucranianos danificaram uma subestação vinculada à central de Zaporizhzhia, mas que não afetaram a segurança nuclear.

Este é o oitavo ataque “em larga escala” contra as centrais de energia ucranianas nos últimos três meses, o que provoca cortes de eletricidade, acrescentou o ministério.

Mais de dois anos após o início da invasão russa, os ataques seletivos com mísseis e drones paralisaram a capacidade de geração de energia elétrica da Ucrânia e obrigaram Kiev a importar abastecimento da União Europeia ou a impor cortes.

Um ataque na quinta-feira danificou uma central de energia e outras infraestruturas, informaram as autoridades locais.

A Rússia já destruiu metade da capacidade energética da Ucrânia, afirmou recentemente o presidente ucraniano Volodimir Zelensky.

O chefe de Estado ucraniano pediu na quinta-feira a instalação, o mais rápido possível, de painéis solares nas escolas e em todos os hospitais.

O diretor executivo da operadora ucraniana DTEK, Maxime Timchenko, alertou que o país sofrerá uma grave crise no próximo inverno (hemisfério norte, verão no Brasil), caso os aliados ocidentais não se mobilizem a favor do país.

A Ucrânia pede ajuda para reconstruir sua rede de energia elétrica, o que exige investimentos significativos.

Na região de Donetsk, leste do país, cinco civis morreram em bombardeios russos nas últimas 24 horas, informou o governador da região, Vadym Filashkin.

Em Kherson, sul do país, um drone matou um policial que trabalhava em um posto de controle, informou a força de segurança.

