Rússia evacua quase 4.500 pessoas após rompimento de barragem nos Montes Urais

As autoridades russas informaram neste sábado (6) que cerca de 4.500 pessoas foram evacuadas no oblast (província) de Orenburg, no sul dos Urais, após o rompimento de uma barragem na sexta-feira em uma zona perto da fronteira com o Cazaquistão.

O presidente russo, Vladimir Putin, pediu ao ministro de Situações de Emergência, Alexander Kurenkov, que fosse ao local, informou o porta-voz do Kremlin, Dmitri Peskov, à tarde.

No total, “4.402 pessoas foram evacuadas”, incluindo 1.100 crianças, anunciou no Telegram o serviço de imprensa do governador da província, Denis Pasler, especificando que mais de 6.000 casas foram inundadas.

As pessoas evacuadas foram encaminhadas para abrigos temporários, indicou o governador em outra mensagem, acrescentando que será concedida ajuda de emergência.

As autoridades locais informaram que nove cidades ficaram inundadas.

As inundações ocorreram depois que uma rachadura em uma barragem foi relatada na sexta-feira em Orsk, uma cidade na fronteira com o Cazaquistão, disse o Ministério Público regional.

Segundo o Ministério Público, a prefeitura de Orsk recebeu um aviso em março sobre uma possível violação da legislação para proteção da população contra catástrofes naturais e humanas.

De acordo com as autoridades da província, a barragem foi projetada levando em conta um nível de 5,5 metros do rio Ural, e atualmente o nível está em 9,6 metros.

A ruptura parcial da barragem pode ter sido devido ao degelo, o que resultou em “um aumento” do nível de todos os rios na área, incluindo o Ural.

O prefeito de Oremburgo, uma cidade com meio milhão de habitantes, Sergei Salmin, declarou que as autoridades vão evacuar à força os moradores das áreas inundadas.

“O nível do rio Ural continuará subindo”, alertou Salmin. “Durante a noite, o rio pode atingir um nível crítico”.

“Faço um apelo a todos que estão na área inundada para que deixem suas casas imediatamente. Não há tempo”, acrescentou.

Essas inundações também afetam o Cazaquistão. O presidente, Kasim Yomart Tokaev, afirmou que o país enfrenta um dos piores desastres naturais em 80 anos. Ele declarou estado de emergência em dez regiões.

