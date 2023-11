Rússia está disposta a ‘continuar respeitando a moratória sobre testes nucleares’

AFPi AFP https://istoe.com.br/autor/afp/ 03/11/2023 - 13:15 Para compartilhar:

A Rússia está disposta a “continuar respeitando a moratória sobre os testes nucleares”, apesar de ter revogado a ratificação do tratado que os proíbe, afirmou o Ministério das Relações Exteriores nesta sexta-feira (3).

“Temos a intenção de continuar respeitando a moratória sobre testes nucleares estabelecida há mais de 30 anos”, afirmou o ministério em um comunicado, alertando, no entanto, que se os Estados Unidos realizarem “testes em grande escala”, serão obrigados a fazer o mesmo.

Na véspera, o presidente Vladimir Putin assinou a lei que revoga a ratificação do Tratado de Proibição Total de Testes Nucleares (TPCE).

No entanto, a Rússia continua sendo “signatária, com todos os direitos e obrigações que isso implica”, lembrou o Ministério das Relações Exteriores.

O tratado de 1996 proíbe todos os testes de armas nucleares, embora nunca tenha entrado em vigor porque alguns países importantes – incluindo os Estados Unidos e a China – nunca o ratificaram.

No entanto, no contexto do conflito na Ucrânia, a revogação russa foi vista pelos países ocidentais como um mau sinal.

Para o chefe da diplomacia dos Estados Unidos, Antony Blinken, a Rússia deu “um grande passo na direção errada” e por isso instou Moscou a não realizar este tipo de testes.

