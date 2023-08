Rússia encontra caixas pretas de avião em que estava Prigozhin

Ansai Ansa https://istoe.com.br/autor/ansa/ 25/08/2023 - 15:01 Compartilhe

MOSCOU, 25 AGO (ANSA) – As caixas pretas do avião em que estava o líder do grupo mercenário Wagner, Yevgeny Prigozhin, foram encontradas nesta sexta-feira (25) pelos investigadores do caso.

O mercenário teria morrido na queda de uma aeronave na última quarta (23), gerando especulações sobre as causas do incidente.

Diversos veículos de comunicação dos Estados Unidos, citando fontes da inteligência do país, publicaram que o avião teria sido derrubado de propósito.

Além de acharem as caixas pretas, os investigadores confirmaram que os restos mortais de 10 pessoas também foram recuperados no local da queda da aeronave.

Os gravadores de voo foram encontrados no mesmo dia em que o Kremlin negou que o presidente da Rússia, Vladimir Putin, tenha mandado matar Prigozhin, que desafiou o regime ao incitar uma rebelião no fim de junho.

O avião onde estava o chefão do Wagner foi produzido pela Embraer, grande símbolo da aviação brasileira nos últimos anos.

A aeronave, que era da família Legacy, caiu em um descampado na cidade de Tver, na Rússia, e tinha 10 indivíduos a bordo.

