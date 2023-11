Rússia emite mandado de busca contra porta-voz da Meta

AFPi AFP https://istoe.com.br/autor/afp/ 26/11/2023 - 11:43 Para compartilhar:

As autoridades russas incluíram neste domingo (26) na lista de procurados Andy Stone, porta-voz da gigante americana Meta, dona da rede social Facebook, que é classificada como organização “extremista” por Moscou.

O nome de Stone aparece agora na base de dados do Ministério do Interior russo, junto com outras pessoas procuradas por violar o código penal.

As autoridades não especificaram as acusações contra o diretor de comunicações da Meta, matriz do Facebook e do WhatsApp.

Em outubro de 2022, a Rússia rotulou a Meta como organização “terrorista e extremista”, abrindo a possibilidade de processos criminais contra seus usuários no país.

O Facebook e o Instagram estão bloqueados na Rússia desde o início da ofensiva de Moscou na Ucrânia, iniciada em fevereiro de 2022. O mesmo acontece com o Twitter e vários portais críticos ao governo, mas seu uso é possível por meio de VPN.

Antes de sua proibição, milhões de russos usavam aplicativos Meta, especialmente o Instagram.

Em abril de 2022, a Rússia proibiu Mark Zuckerberg, fundador e CEO da Meta, de entrar no país.

