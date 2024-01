Rússia e Ucrânia trocam centenas de prisioneiros de guerra na maior libertação até agora

Diego Sousai Diego Sousa https://istoe.com.br/autor/diego-sousa/ 04/01/2024 - 3:37 Para compartilhar:

A Rússia e a Ucrânia trocaram na quarta-feira centenas de prisioneiros de guerra, na maior libertação de prisioneiros desde a invasão em grande escala da Rússia em fevereiro de 2022. As autoridades ucranianas afirmaram que 230 prisioneiros de guerra ucranianos regressaram a casa na primeira troca em quase cinco meses.

O Ministério da Defesa da Rússia disse que 248 militares russos foram libertados no âmbito do acordo patrocinado pelos Emirados Árabes Unidos.

O Ministério das Relações Exteriores dos EAU atribuiu o sucesso da troca às “fortes relações amistosas entre os EAU e a Federação Russa e a República da Ucrânia, que foram apoiadas por apelos sustentados aos mais altos níveis”.

Os EAU mantiveram laços econômicos estreitos com Moscovo, apesar das sanções ocidentais e da pressão sobre a Rússia depois de esta ter lançado a sua invasão em 2022.

O ombudsman de direitos humanos da Ucrânia, Dmytro Lubinets, disse que esta foi a 49ª troca de prisioneiros durante a guerra.

Alguns dos ucranianos estavam detidos desde 2022. Entre eles estavam alguns dos que lutaram em batalhas marcantes pela Ilha das Cobras, na Ucrânia, e pela cidade ucraniana de Mariupol. As autoridades russas não ofereceram outros detalhes sobre a troca.

Também na quarta-feira, a Rússia disse que derrubou 12 mísseis disparados contra uma de suas regiões ao sul, na fronteira com a Ucrânia, enquanto as forças de Kiev tentam envergonhar o Kremlin e minar o argumento do presidente Vladimir Putin de que a vida continua normalmente, apesar dos combates.

A situação na cidade fronteiriça de Belgorod , que sofreu duas rodadas de bombardeios na manhã de quarta-feira, “permanece tensa”, disse o governador regional Vyacheslav Gladkov, escrevendo no Telegram.

“Os sistemas de defesa aérea funcionaram”, disse ele, prometendo mais detalhes sobre possíveis danos depois de inspecionar a área no final do dia, durante a semana de feriado de Ano Novo na Rússia.

A Ucrânia disparou dois mísseis Tochka-U e sete foguetes contra a região na noite de terça-feira, seguidos por seis mísseis Tochka-U e seis foguetes Vilkha na quarta-feira, disse o Ministério da Defesa russo.

O sistema de mísseis Tochka-U, de construção soviética, tem um alcance de até 75 milhas e uma ogiva que pode transportar munições cluster.

A Ucrânia recebeu algumas munições cluster dos Estados Unidos, mas Tochka-U e Vilkha podem usar as suas próprias munições cluster.

O lado russo da fronteira tem sido alvo de ataques cada vez mais frequentes nos últimos dias.

Ao longo da guerra, as aldeias fronteiriças foram esporadicamente alvo de fogo de artilharia ucraniano, foguetes, morteiros e drones lançados de densas florestas onde são difíceis de detectar.

Ultimamente, enquanto a Rússia disparava mísseis e drones contra cidades ucranianas, as tropas de Kiev apontavam para a capital regional de Belgorod, que fica a cerca de 90 quilômetros a norte de Kharkiv, a segunda maior cidade da Ucrânia.

Belgorod, com uma população de cerca de 340 mil habitantes, é a maior cidade russa perto da fronteira. Pode ser alcançado por armas relativamente simples e móveis, como múltiplos lançadores de foguetes.

No sábado, o bombardeamento de Belgorod matou 25 pessoas, incluindo cinco crianças, num dos ataques mais mortíferos em solo russo desde a invasão em grande escala de Moscovo. Outro civil foi morto na terça-feira em uma nova salva.





Atingir Belgorod e perturbar a vida da cidade é uma forma dramática de a Ucrânia mostrar que pode contra-atacar a Rússia, cujos militares superam em número e armas as forças de Kiev.

A táctica parecia estar a ter algum sucesso, com sinais de que os ataques estão a perturbar o público, os líderes políticos e os observadores militares.

Na segunda-feira, Putin atacou os ataques da Ucrânia em Belgorod. “Eles querem intimidar-nos e criar incerteza no nosso país”, disse ele, prometendo intensificar a retaliação.

Respondendo a uma pergunta de um soldado que lhe perguntou sobre as vítimas civis em Belgorod, Putin disse: “Eu também sinto uma raiva latente”.

Muitos bloguistas militares russos lamentaram a retirada de Moscovo da zona fronteiriça em Setembro de 2022, no meio de uma rápida contra-ofensiva de Kiev, e argumentaram que mais território deve ser tomado para proteger Belgorod e outras zonas fronteiriças.

A Rússia descreve os ucranianos como “terroristas” que atacam indiscriminadamente áreas residenciais, ao mesmo tempo que insiste que Moscovo visa apenas depósitos, fábricas de armas e outras instalações militares – embora haja amplas provas de que a Rússia está a atingir alvos civis ucranianos.

As autoridades ucranianas raramente reconhecem a responsabilidade pelos ataques em território russo.

Em outra região fronteiriça da Rússia, na quarta-feira, a cidade de Zeleznogorsk foi brevemente cortada da rede elétrica após o bombardeio ucraniano, disseram autoridades locais.

As autoridades foram forçadas a desligar temporariamente uma subestação de eletricidade na cidade de 100.000 habitantes na região de Kursk para reparar os danos de um ataque aéreo, disse o governador de Kursk, Roman Starovoit, no Telegram.

Os moradores ficaram sem energia ou aquecimento, disse ele, embora a eletricidade tenha sido restaurada na maior parte da cidade cerca de duas horas depois, disse ele.

A Rússia intensificou recentemente os seus ataques de longo alcance às cidades ucranianas, incluindo a utilização de mísseis Kinzhal, que podem voar a uma velocidade 10 vezes superior à do som.

As forças do Kremlin parecem ter como alvo a indústria de defesa da Ucrânia, disse o Ministério da Defesa do Reino Unido na quarta-feira.





O ataque levou as autoridades de Kiev a pedir aos seus aliados ocidentais que fornecessem mais apoio de defesa aérea.

A OTAN anunciou na quarta-feira que ajudaria os países membros a comprar até 1.000 mísseis terra-ar guiados Patriot, num acordo que custará possivelmente cerca de 5,5 bilhões de dólares. Isso poderia permitir que os membros da aliança enviassem mais sistemas de defesa próprios para a Ucrânia.

