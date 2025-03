Rússia e Ucrânia se acusam de violar trégua energética

KIEV, 28 MAR (ANSA) – Rússia e Ucrânia trocaram acusações de ataques em suas estruturas energéticas nesta sexta-feira (28).

Enquanto Moscou afirmou que as forças de Volodymyr Zelensky realizaram um “ataque duplo contra à estação de medição de gás Sudzha”, Kiev disse que as tropas de Vladimir Putin bombardearam uma zona do grupo Naftogaz, estatal de gás e petróleo.

A violação de trégua ocorre após os Estados Unidos anunciarem ter chegado a um acordo de cessar-fogo com os dois lados em suas estruturas energéticas.

Segundo os russos, citados pela agência oficial Tass, os ucranianos atingiram a base de Sudzha com “foguetes Himars, praticamente destruindo-a”. Já a imprensa local citou outros ataques de Kiev que teriam atingido com drones uma refinaria de petróleo em Saratov, além de ter interrompido ontem o fornecimento de energia elétrica em Shebekino, na região de Belgorod, “devido a um ataque de artilharia que teve como alvo uma instalação em Belgorodenergo”.

Por outro lado, um comunicado do Naftogaz informou que “o inimigo atacou” suas estruturas, “sem deixar vítimas”.

“Este é o 18º ataque combinado à infraestrutura do grupo em grande escala desde o início da guerra e o oitavo desde o início do ano”, acrescentou a estatal ucraniana.

No último dia 25, os EUA anunciaram que conseguiram fazer acordos separados com a Ucrânia e a Rússia para garantir a navegação segura no Mar Negro e implementar um cessar-fogo nos bombardeios contra instalações energéticas nos dois países.

Em comunicado, a Casa Branca destacou que continuará trabalhando nas negociações entre os dois lados, em guerra há mais de três anos, para tentar alcançar uma paz sustentável e duradoura. (ANSA).