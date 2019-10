Rússia e Polônia garantem vagas na Eurocopa; Alemanha e Holanda se aproximam

Alemanha e Holanda venceram suas partidas contra Estônia (3-0) e Bielorrússia respectivamente (2-1), e as duas potências colocaram um pé na Eurocopa-2020, na qual já estão confirmadas Rússia e Polônia, classificadas neste domingo.

Grandes ausentes da Eurocopa de 2016 e da Copa do Mundo na Rússia dois anos depois, os holandeses deram um passo importante para deixar para trás esses dois fracassos com a vitória em Minsk, em que Wijnaldum marcou dois gols no primeiro tempo, de cabeça e com um chute no ângulo (32 e 41).

Pressionados pela vitória da ‘Oranje’ horas antes no Grupo G, a Alemanha, que ficou com 10 jogadores no primeiro tempo e que não mostrou sua melhor versão em campo venceu a Estônia por 3 a 0 em Tallin.

Estes três pontos, conseguidos no segundo tempo graças a dois gols do volante do Manchester City Ilkay Gündogan e outro gol de Timo Werner, fizeram com que os alemães se igualassem na liderança do grupo C com a Holanda, ambos com 15 pontos, e só são ameaçados pela Irlanda do Norte (12 pontos).

– Polônia e Rússia se garantem –

A Polônia se tornou o quarto país a se classificar para a Euro-2020, após sua vitória de 2-0 sobre a Macedônia em Varsóvia.

Os gols só saíram no segundo tempo por meio de Przemyslaw Frankowski (74) e Arkadiusz Milik (80). Os poloneses chegaram às quartas de final da Euro-2016, mas foram eliminados na primeira fase da última Copa do Mundo.

Mais cedo a Rússia se classificou ao conseguir uma vitória contundente sobre Chipre (5-0).

Foi seu sétimo triunfo em oito rodadas das eliminatórias europeias.

O atacante do Valencia, Denis Cheryshev, fez dois gols, e a Rússia ainda poderia ter tirado da Bélgica o primeiro lugar do grupo a Bélgica.

Quem também fez o dever de casa foi a Polônia que derrotou a Macedônia por 2 a 0 no Grupo G.

Przemyslaw Frankowski e Arkadiusz Milik marcaram para os poloneses – nos dois casos assistidos pelo astro do Bayern de Munique, Robert Lewandowski (74 e 80) – cuartofinalistas da Eurocopa-2016, mas eliminados na primeira rodada do último Mundial.

Os poloneses disputarão em junho sua quarta Eurocopa consecutiva.

E a vice-campeã do mundo Croácia deverá esperar ainda, depois de ser parada por Gareth Bale, capitão do País de Gales (1-1).

O atacante do Real Madrid, que vive um início de temporada complicado com o clube merengue, marcou nos acréscimos da primeira etapa com um chute cruzado de esquerda depois de Nikola Vlasic abrir (9) para a vice-campeã do mundo comandada por Zlatko Dalic.

– Grupo C

— Domingo:

Estônia – Alemanha 0 – 3

Bielorrússia – Holanda 1 – 2

Classificação: Pts J V E D GP GC

1. Holanda 15 6 5 0 1 19 7

2. Alemanha 15 6 5 0 1 20 6

3. Irlanda do Norte 12 6 4 0 2 8 7

4. Bielorrússia 4 7 1 1 5 4 12

5. Estônia 1 7 0 1 6 2 21

– Grupo E

— Domingo:

Gales – Croácia 1 – 1

Hungria – Azerbaijão 1 – 0

Classificação: Pts J V E D GP GC

1. Croacia 14 7 4 2 1 14 6

2. Hungría 12 7 4 0 3 8 9

3. Eslovaquia 10 6 3 1 2 10 8

4. Gales 8 6 2 2 2 6 6

5. Azerbaiyán 1 6 0 1 5 5 14

– Grupo G

— Domingo:

Polonia – Macedonia 2 – 0

Eslovenia – Áustria 0 – 1

Classificação: Pts J V E D GP GC

1. Polônia 19 8 6 1 1 13 2

2. Áustria 16 8 5 1 2 17 7

3. Macedônia 11 8 3 2 3 10 11

4. Eslovênia 11 8 3 2 3 13 8

5. Israel 8 7 2 2 3 12 14

6. Letônia 0 7 0 0 7 1 24

– Grupo I

— Domingo:

Cazaquistão – Bélgica 0 – 2

Chipre – Rússia 0 – 5

Escócia – San Marino 6 – 0

Classificação: Pts J V E D GP GC

1. Bélgica 24 8 8 0 0 30 1

2. Rússia 21 8 7 0 1 27 4

3. Chipre 10 8 3 1 4 13 12

4. Escócia 9 8 3 0 5 11 17

5. Cazaquistão 7 8 2 1 5 9 13

6. San Marino 0 8 0 0 8 0 43

