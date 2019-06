Rússia e China barram esforços dos EUA contra entrega de combustível à Coreia do Norte

Rússia e China bloquearam nesta terça-feira a iniciativa dos Estados Unidos que visava deter as entregas de combustível à Coreia do Norte, que Washington acusa de violar os limites impostos pela ONU, informaram fontes diplomáticas.

Moscou e Pequim solicitaram mais tempo para analisar a solicitação, que foi apoiada por vários membros das Nações Unidas, incluindo Japão, França e Alemanha, destacaram as fontes.

Há uma semana, os Estados Unidos acusaram a Coreia do Norte de ter violado o limite imposto pela ONU sobre as importações de combustível por meio de transferências de carga entre diversos navios.

A limitação sobre as importações de combustível faz parte das sanções adotadas pelo Conselho de Segurança da ONU para responder aos testes de mísseis balísticos e armas nucleares da Coreia do Norte.

Os Estados Unidos insistem em manter “pressão máxima” sobre a Coreia do Norte com as sanções até que Pyongyang concorde em desmantelar seu programa de armas.

Washington havia solicitado que um comitê de sanções da ONU determinasse que Pyongyang excedeu o limite anual de 500 mil barris e ordenasse que todos os países suspendessem as entregas de combustível.

Os países do comitê de sanções, incluindo Rússia e China, tinham até esta terça-feira para apresentar objeções à iniciativa americana.

“Os Estados Unidos e seus sócios seguem muito preocupados com o grau das violações da resolução do Conselho de Segurança que ocorrem em relação à importação de produtos petrolíferos refinados por parte da Coreia do Norte”, diz um trecho da solicitação obtido pela AFP.