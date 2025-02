‘Rússia é ameaça existencial para Europa’, alerta Macron

PARIS, 19 FEV (ANSA) – O presidente da França, Emmanuel Macron, alertou nesta quarta-feira (19) que a Rússia “representa uma ameaça existencial” para os europeus devido às suas atitudes em várias frentes.

A declaração foi dada em uma entrevista publicada no jornal “Le Parisien”, no qual o líder francês destaca que o governo de Vladimir Putin “está se rearmando e é uma ameaça para toda a Europa”.

Macron citou como justificativa as “ações na fronteira com a Polônia”, os “seus ataques cibernéticos em todos os países”, incluindo no Reino Unido, as “manipulações de informações ou processos eleitorais como na Romênia”, além das “ameaças explícitas por meio de sua doutrina nuclear’.

”Não pensem que o impensável não pode acontecer, inclusive o pior”, ressalta o presidente francês, que promoveu hoje uma nova reunião informal por videoconferência com ”inúmeros Estados europeus e não europeus” pela paz e segurança na Ucrânia e na Europa.

Na entrevista, o francês também explicou que, para combater essa ameaça, os líderes reunidos concordaram que os europeus devem investir muito mais em sua defesa.

“A Comissão anunciará decisões muito claras para permitir que os Estados-Membros aumentem seus orçamentos militares”, revelou Macron.

Segundo ele, o objetivo é “fortalecer os exércitos e a indústria militar do velho continente”, mesmo que isso dependa de mecanismos inovadores e novos financiamentos. “Os europeus devem investir muito mais na sua defesa”, insistiu. (ANSA).