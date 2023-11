Rússia diz ter interceptado drones ucranianos perto da usina de Zaporizhzhia

AFPi AFP https://istoe.com.br/autor/afp/ 02/11/2023 - 12:05 Para compartilhar:

A Rússia informou, nesta quinta-feira (2), ter interceptado nove drones ucranianos que voavam perto da usina nuclear de Zaporizhzhia, no sul da Ucrânia, ocupada por Moscou e alvo de bombardeios reiterados.

“Nove drones ucranianos de tipo helicóptero foram detectados e interceptados por equipamentos de defesa antiaérea, que operavam perto da cidade de Energodar”, próxima à central, por volta das 12h30, hora de Moscou (06h30 de Brasília), disse, por meio de nota, o Ministério da Defesa russo.

Moscou acusou a Ucrânia de fazer “provocações com o fim de ameaçar com uma catástrofe de origem humana na central nuclear de Zaporizhzhia” e de querer “perturbar a rotação do pessoal da Agência Internacional de Energia Atômica (AIEA)” da ONU, cujos inspetores estão presentes no local.

A usina nuclear de Zaporizhzhia, a maior da Europa, ocupada desde o início do conflito pelas forças russas, tem sido alvo de múltiplos bombardeios. Os dois lados se acusam mutuamente de querer provocar ali uma catástrofe.

No fim de outubro, a Rússia já tinha acusado a Ucrânia de ter atacado com drones uma usina nuclear na região fronteiriça russa de Kursk, atingindo um prédio administrativo e um depósito de resíduos nucleares.

No entanto, o operador da usina informou que o ataque não provocou um aumento da radioatividade.

