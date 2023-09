Rússia diz ter destruído três drones navais ucranianos no mar Negro

AFPi AFP https://istoe.com.br/autor/afp/ 13/09/2023 - 14:08 Compartilhe

A Rússia anunciou, nesta quarta-feira (13), que destruiu três drones ucranianos no Mar Negro, sem especificar quais eram seus alvos, após um primeiro ataque por parte de Kiev, esta manhã, contra um estaleiro russo em Sebastopol, na Crimeia anexada.

“No dia 13 de setembro (quarta-feira), nas águas do Mar Negro, a aviação da Frota do Mar Negro detectou e destruiu três barcos não tripulados do Exército ucraniano”, informou o Ministério russo da Defesa no Telegram, sem mais detalhes.

Os ataques com o apoio de drones navais, ou aéreos, são comuns ao largo da Ucrânia e se intensificaram desde que a Rússia se retirou, em julho, de um acordo que permitia as exportações de grãos da Ucrânia.

No início de setembro, Moscou disse ter frustrado um ataque desse tipo que teve como alvo a ponte que liga a Rússia à Crimeia, uma península anexada em 2014 e constantemente alvo de ataques ucranianos.

Essa estrutura foi danificada duas vezes desde o início da ofensiva russa em 2022.

Na manhã de hoje, disparos de mísseis ucranianos contra um estaleiro em Sebastopol danificaram dois barcos em reparos e deixaram 24 feridos, segundo Moscou.

bur/bds/tt/mvv

Siga a IstoÉ no Google News e receba alertas sobre as principais notícias