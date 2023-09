Rússia diz ter destruído drones navais no mar Negro

AFPi AFP https://istoe.com.br/autor/afp/ 14/09/2023 - 10:01 Compartilhe

Moscou disse que destruiu cinco drones navais ucranianos no Mar Negro na noite de quarta-feira, além de vários drones aéreos na península anexada da Crimeia e no oeste da Rússia, sem relatos de vítimas.

“Na quinta-feira, por volta das 5h00 locais (23h00 em Brasília, quarta-feira), as Forças Armadas ucranianas tentaram atacar o navio-patrulha da frota do Mar Negro Sergei Kotov, com cinco drones navais”, afirmou o Ministério russo da Defesa no Telegram.

Os cinco dispositivos foram destruídos por disparos do navio russo, acrescentou o ministério, que não deu informações sobre possíveis danos, ou vítimas.

Kiev já tentou atacar este navio pelo menos duas vezes neste verão (inverno no Brasil), segundo Moscou.

Na península da Crimeia, anexada pela Rússia em 2014, a defesa aérea russa destruiu 11 drones nesta quinta pela manhã, informou o Ministério russo da Defesa.

Na quarta-feira, mísseis ucranianos disparados contra estaleiros russos em Sebastopol, na Crimeia, danificaram dois navios em reparos e deixaram 24 feridos, segundo Moscou. Kiev disse que a operação foi um “sucesso”.

Os serviços de segurança ucranianos também relataram, nesta quinta-feira, a destruição na Crimeia de um sistema de defesa antiaérea S-400 Triomphe.

A Rússia afirmou, por sua vez, ter destruído vários drones ucranianos em suas regiões fronteiriças de Briansk e Belgorod entre a noite de quarta e a manhã desta quinta-feira, sem relatos de vítimas.

O Ministério russo da Defesa disse que seis drones foram abatidos em quatro locais diferentes na região de Briansk, a meio caminho entre Kiev e Moscou.

Outro drone foi destruído na noite de quarta-feira mais ao sul, sobre a região de Belgorod, acrescentou o ministério, observando que o ataque foi “impedido”.

Desde que a Ucrânia lançou sua contraofensiva no início de junho, a Rússia tem enfrentado ondas de ataques de drones nos últimos meses que danificaram edifícios, incluindo em Moscou.

