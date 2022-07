Rússia diz que tentativas de limitar preços do petróleo podem fazê-los subir

MOSCOU (Reuters) – A porta-voz do Ministério das Relações Exteriores da Rússia, Maria Zakharova, disse nesta quinta-feira que as tentativas do Grupo dos Sete, formado pelas sete principais economias desenvolvidas, de limitar os preços do petróleo podem, na verdade, levá-los a subir.

“Esses planos são anti-mercados e arriscados”, disse ela em um briefing semanal.

(Reportagem da Reuters)