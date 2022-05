Rússia diz que não há movimentos em negociações de paz com Ucrânia

(Reuters) – O porta-voz do Kremlin, Dmitry Peskov, disse nesta quarta-feira que não houve movimento nas negociações de paz com a Ucrânia, e que Kiev estava mostrando uma total relutância em continuar com as conversas.

“As negociações não estão progredindo e notamos a total relutância dos negociadores ucranianos em continuar este processo”, disse Peskov.





Na terça-feira, a agência Interfax citou o vice-ministro russo das Relações Exteriores Andrey Rudenko dizendo que a Rússia e a Ucrânia não estavam mantendo conversações “sob nenhuma forma”, e que Kiev tinha “praticamente se retirado do processo de negociação”.

(Reportagem da Reuters)