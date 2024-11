Rússia diz que lançamento de mísseis de longo alcance da Ucrânia marcam ‘nova fase da guerra’

AFPi AFP https://istoe.com.br/autor/afp/ 19/11/2024 - 12:23 Para compartilhar:

O ministro das Relações Exteriores russo, Serguei Lavrov, prometeu que a Rússia responderá em conformidade ao disparo de mísseis ATACMS de longo alcance pela Ucrânia, estimando que os Estados Unidos estão envolvidos nestes ataques que abrem uma “nova fase” da guerra.

As forças ucranianas dispararam mísseis de longo alcance fornecidos pelos Estados Unidos contra uma instalação militar na região fronteiriça russa de Bryansk nesta terça-feira, no primeiro ataque desde que Kiev recebeu autorização de Washington.

“Se houver um lançamento de mísseis de longo alcance da Ucrânia em direção ao território russo, significa que estes são operados por especialistas militares dos Estados Unidos. Consideramos que esta é uma nova fase da guerra do Ocidente contra a Rússia e reagiremos em conformidade”, Lavrov declarou à imprensa no Rio de Janeiro, após a cúpula do G20.

O chanceler afirmou que não é possível usar estes mísseis “sem a ajuda de especialistas e instrutores dos Estados Unidos” que fornecem “dados de satélite, programação e objetivo”.

Além disso, considerou que o uso de mísseis ATACMS contra o território russo é “um sinal” de que a Ucrânia e o Ocidente “querem uma escalada”.

“É impossível usar estes mísseis de alta tecnologia sem os americanos”, insistiu, recomendando que os ocidentais “leiam na íntegra” a nova doutrina nuclear russa, que expande a possibilidade de Moscou usar armas atômicas no caso de um ataque “massivo” por parte de um país não nuclear, mas apoiado por uma potência nuclear, em clara alusão à Ucrânia e aos Estados Unidos.

O presidente russo, Vladimir Putin, declarou em setembro que se a Ucrânia atacasse em profundidade o território russo com mísseis ocidentais de longo alcance, isso significaria que “os países da Otan estão em guerra com a Rússia”.

bur/nn/mel/fp/aa