22/08/2023 - 9:13

A Rússia anunciou, nesta terça-feira (22), que impediu uma incursão armada ucraniana na região fronteiriça de Briansk, mas não revelou informações sobre o resultado dos combates.

“Graças às ações coordenadas e heroicas dos guardas de fronteira do FSB da região de Briansk, do Ministério da Defesa e das unidades especiais da guarda nacional de Briansk, o ataque foi repelido”, disse o governador regional, Alexander Bogomaz, no Telegram.

