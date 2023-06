Rússia diz que forças da Ucrânia se ‘reagrupam’ após fracassos na contraofensiva

AFPi AFP https://istoe.com.br/autor/afp/ 22/06/2023 - 8:47 Compartilhe

A Rússia afirmou nesta quinta-feira (22) que as forças ucranianas nas frentes de batalha leste e sul limitaram temporariamente seus esforços para conquistar o território sob controle de Moscou e estão “se reagrupando”, depois que Kiev iniciou a muito aguardada contraofensiva.

“Depois de executar hostilidades de maneira ativa durante os últimos 16 dias e sofrer perdas significativas, o inimigo reduziu sua atividade e, atualmente, está se reagrupando”, disse o ministro da Defesa russo, Serguei Shoigu, em declarações divulgadas pelas agências de notícias russas.

O presidente russo Vladimir Putin, que repete há vários dias que a contraofensiva ucraniana é um fracasso, admitiu nesta quinta-feira que a Ucrânia mantém um “potencial ofensivo”.

“Temos que partir do princípio de que o potencial ofensivo do adversário não está esgotado. Uma série de reservas estratégicas não são utilizadas e peço que esta realidade seja levada em consideração na elaboração do trabalho de combate”, disse.

O ministro da Defesa insistiu que as forças ucranianas estão sofrendo grandes baixas, mas não revelou detalhes das baixas russas.

Também afirmou que a ajuda militar ocidental para a Ucrânia não afeta consideravelmente os resultados no campo de batalha, apesar de o Kremlin insistir que as entregas de armas prolongam o conflito e os combates.

