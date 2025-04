Rússia diz que bombardeios na Ucrânia visaram a indústria de defesa de Kiev

A Rússia afirmou nesta quinta-feira (24) que a série de bombardeios noturnos na Ucrânia teve como objetivo a indústria de defesa e que o ataque não atingiu alvos civis, depois que as autoridades de Kiev anunciaram que pelo menos oito pessoas morreram nos ataques.

“Durante a noite, as Forças Armadas russas realizaram um ataque massivo com armas de longo alcance aéreas, terrestres e marítimas, além de drones, contra as indústrias aeronáutica, aeroespacial, de construção de máquinas e de veículos blindados da Ucrânia”, afirmou o Ministério da Defesa russo.

“Os objetivos do ataque foram alcançados”, acrescenta o comunicado.

