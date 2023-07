Rússia diz que acordo de exportação de grãos ucranianos ‘terminou de fato’

AFPi AFP https://istoe.com.br/autor/afp/ 17/07/2023 - 6:50 Compartilhe

O acordo sobre a exportação de grãos ucranianos, que expira oficialmente à meia-noite no horário da Turquia (18H00 de Brasília), “terminou de fato”, afirmou o Kremlin nesta segunda-feira (17), destacando que a Rússia está preparada para retornar ao pacto “imediatamente” assim que as condições forem cumpridas.

“O acordo do Mar Negro terminou de fato hoje”, disse o porta-voz do Kremlin, Dmitri Peskov, à imprensa. “Assim que a parte relativa à Rússia (do acordo) for cumprida, a Rússia retornará imediatamente ao acordo de grãos”, acrescentou.

