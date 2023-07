Rússia diz que acordo de exportação de grãos ucranianos ‘terminou de fato’

AFPi AFP https://istoe.com.br/autor/afp/ 17/07/2023 - 8:05 Compartilhe

O acordo sobre a exportação de grãos ucranianos, que expira oficialmente à meia-noite no horário da Turquia (18H00 de Brasília), “terminou de fato”, afirmou o Kremlin nesta segunda-feira (17), destacando que a Rússia está preparada para retornar ao pacto “imediatamente” assim que as condições forem cumpridas.

“O acordo do Mar Negro terminou de fato hoje”, disse o porta-voz do Kremlin, Dmitri Peskov, à imprensa.

“Assim que a parte relativa à Rússia (do acordo) for cumprida, a Rússia retornará imediatamente ao acordo de grãos”, acrescentou.

Assinado em julho de 2022 em Istambul e já prorrogado em duas ocasiões, o acordo que permite à Ucrânia exportar seus cereais pelo Mar Negro possibilitou, durante os últimos 12 meses, transportar quase 33 milhões de toneladas de cereais a partir dos portos ucranianos, apesar do conflito.

Moscou ameaça há várias semanas não prorrogar o acordo, reclamando dos obstáculos criados para suas exportações de produtos agrícolas e de fertilizantes. O Kremlin também alega que o objetivo declarado do acordo, que era permitir a entrega de cereais aos países pobres, não foi cumprido.

Após a declaração do governo russo, as agências de notícias russas informaram que Moscou notificou a Turquia, a Ucrânia e a ONU que era contrária à extensão do acordo.

“A Rússia notificou oficialmente as partes turca e ucraniana, assim como a secretaria da ONU, sua objeção à prorrogação do acordo”, afirmou à agência de notícias TASS, que citou como fonte a porta-voz do ministério das Relações Exteriores, Maria Zakharova.

A Alemanha fez um apelo nesta segunda-feira à Rússia para prolongar o acordo, ao destacar que era crucial para a segurança alimentar. “O conflito não deve acontecer sobre as costas dos mais pobres do planeta”, disse a porta-voz do governo alemão, Christiane Hoffmann.

bur/pc/mis/fp

Siga a Istoé no Google News e receba alertas sobre as principais notícias