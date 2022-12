Rússia divulga vídeo do Sukhoi Su-34, seu caça-bombardeiro mais mortal

Da Redaçãoi Da Redação - https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 24/12/2022 - 8:09 Compartilhe

O Minsitério da Defesa Russo divulgou mais um vídeo, desta vez, das aeronaves Sukhoi Su-34 das Forças Aeroespaciais Russas durante a invasão da Ucrânia pela Rússia.

Segundo o vídeo: Superioridade aérea: os pilotos das Forças Aeroespaciais Russas realizam as tarefas de patrulha aérea e cobrem as ações das unidades das Forças Armadas Russas a qualquer hora do dia e em quaisquer condições meteorológicas.

Tripulações de caças-bombardeiros Su-34 estão em serviço de combate 24 horas por dia em aeródromos domésticos. As surtidas de combate são realizadas com armas de mísseis de várias classes.





“Na realização de missões de combate, realizamos cobertura para aeronaves de ataque, busca de objetos terrestres, seu reconhecimento e destruição. O estado moral e psicológico da equipe é combativo, estão todos a trabalhar, ninguém reclama. Uma operação militar especial fornece uma tremenda experiência de combate. Vamos adquirir novas habilidades e experimentar novas formas de conduzir operações de combate”, disse o piloto Daniil.

Sukhoi Su-34



O Sukhoi Su-34; é um caça-bombardeiro russo avançado de dois lugares. Possui o propósito de substituição do Sukhoi Su-24.

Velocidade máxima: 2.200 km/h

Comprimento: 23 m

Envergadura: 15 m

Introdução: 20 de março de 2014

Peso: 14.000 kg

Custo unitário: US$ 36 milhôes

Tipo de motor: Saturn AL-31

