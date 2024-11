Rússia dispara novo míssil experimental contra Ucrânia e Putin fala em guerra global

Deutsche Wellei Deutsche Welle https://istoe.com.br/autor/deutsche-welle/ 21/11/2024 - 21:31 Para compartilhar:

A Rússia disparou nesta quinta-feira (21/11) um novo míssil balístico “experimental” de alcance intermediário contra a cidade de Dnipro, na Ucrânia. Essa é a primeira vez que tropas russas utilizam esse armamento na guerra de agressão contra Kiev.

Os alvos foram “fábricas e infraestruturas críticas” da cidade. Duas pessoas ficaram feridas no ataque.

Em um discurso televisionado ao país, o presidente russo Vladimir Putin alertou que os sistemas de defesa aérea dos EUA seriam incapazes de deter o novo míssil, que ele afirmou ser capaz de voar a dez vezes a velocidade do som. O armamento foi batizado de Oreshnik — nome russo para a árvore que produz avelã.

Putin também disse que o conflito tem características de uma guerra “global” e não descartou ataques contra países ocidentais. Ele afirmou que o novo míssil Oreshnik poderá ser usado usado para atacar qualquer aliado da Ucrânia cujos mísseis sejam usados para atacar a Rússia .

“Consideramos que temos o direito de usar nossas armas contra as instalações militares daqueles países que permitem que suas armas sejam usadas contra as nossas”, afirmou, em referência ao uso de mísseis britânicos e americanos pela Ucrânia. “Um conflito regional na Ucrânia, anteriormente provocado pelo Ocidente, adquiriu elementos de caráter global”, completou.

Uma autoridade dos EUA disse que a Rússia notificou Washington pouco antes do ataque.

Ucrânia acusou Rússia de usar míssil mais potente

Mais cedo, a Força Aérea Ucraniana havia acusado a Rússia de usar um míssil ainda mais potente, o míssil balístico intercontinental (ICBM), que possui uma capacidade de alcance de 5.800 quilômetros e que entrou em serviço nos anos 2010.

A porta-voz adjunta do Pentágono, Sabrina Singh, porém, confirmou que a versão de Putin de que o armamento usado é um novo tipo experimental de míssil de alcance intermediário, que pode chegar a até 5.500 quilômetros, distância já considerada preocupante neste tipo de conflito. Segundo a Ucrânia, o armamento foi disparado da região russa de Astracã, localizada a mil quilômetros de Dnipro.

Segundo Washington, o novo míssil russo carregava múltiplas ogivas convencionais e, apesar do menor alcance, é baseado no míssil balístico intercontinental RS-26 Rubezh. Assim como ele, o Oreshnik tem capacidade para carregar ogivas nucleares.

O ataque ocorre depois de os EUA, Espanha, Itália, Grécia e Portugal terem fechado as suas embaixadas em Kiev na quarta-feira devido ao perigo de um bombardeio russo massivo contra o território ucraniano.

Escalada no conflito

O emprego de um novo míssil com na guerra na Ucrânia ocorre num momento que o conflito ganha uma dimensão internacional com a chegada de tropas da Coreia do Norte para lutar ao lado da Rússia.

Segundo autoridades americanas, o movimento motivou a mudança de postura do presidente dos EUA, Joe Biden, que autorizou Kiev a usar mísseis americanos de longo alcance em ataques ao território russo. Biden aprovou ainda o fornecimento de minas terrestres antipessoais para a Ucrânia. O dispositivo fica escondido no solo e é disparado por aproximação – uma medida que poderia desacelerar os avanços russos no leste ucraniano. Os EUA esperam que a Ucrânia use as minas em seu próprio território.

Em resposta à autorização americana para o uso de mísseis, o Kremlin ameaçou escalar o conflito ainda mais. O ataque ocorre dois dias após o presidente russo, Vladimir Putin, assinar uma doutrina nuclear revisada que prevê que ataques convencionais que ameaçam a soberania da Federação Russa e de Belarus sejam respondidos com o uso de armas nucleares.

A doutrina, que substitui a promulgada em 2020, autoriza um ataque nuclear no caso de o ataque convencional inimigo representar “uma ameaça crítica à soberania e (ou) integridade territorial” de ambos os países, que constituem a União Estatal Rússia-Belarus.

O documento também considerará “ataque conjunto” a agressão de um país que carece de armas atômicas, mas conta com o apoio – quer envolva ou não sua participação direta – de uma potência nuclear.

Mísseis ocidentais

A Ucrânia disparou pela primeira vez nesta quarta-feira os mísseis de cruzeiro britânicos Storm Shadow contra a Rússia. O episódio acontece um dia depois de Kiev também inaugurar o uso além de suas fronteiras de mísseis de longo alcance ATACMS, de fabricação americana.

O Storm Shadow pesa 1.300 quilos, possui cerca de cinco metros de comprimento e carrega uma ogiva convencional de 450 quilos. O míssil tem um alcance superior a 250 quilômetros. Já o Sistema de Mísseis Táticos do Exército, ou ATACMS, tem um alcance de até 306 quilômetros, permitindo ataques mais profundos na Rússia.