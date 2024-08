Rússia derruba 11 drones ucranianos em direção a Moscou

Ansai Ansa https://istoe.com.br/autor/ansa/ 21/08/2024 - 8:01 Para compartilhar:

ROMA, 21 AGO (ANSA) – As defesas aéreas da Rússia derrubaram na madrugada desta quarta-feira (21) pelo menos 46 drones ucranianos em seis regiões da federação.

De acordo com o Ministério da Defesa russo, 11 deles tinham como destino a capital Moscou. Outros 23 aviões não tripulados foram abatidos em Briansk; seis, em Belgorod; três, em Kaluga; dois, em Kursk, palco de uma inédita ofensiva terrestre ucraniana; e um, em Oriol.

Em seu canal no Telegram, o prefeito moscovita, Sergey Sobyanin, disse que essa foi “uma das maiores tentativas” de Kiev de atacar a capital da Rússia.

Por outro lado, as forças russas lançaram um bombardeio com três mísseis e 69 drones em direção à Ucrânia, dos quais 66 foram abatidos ou colocados fora de combate eletronicamente, de acordo com a Aeronáutica de Kiev.

Pelo menos 10 aviões não tripulados tinham como destino a capital ucraniana e foram derrubados em fase de aproximação.

A guerra entre os dois países se arrasta desde fevereiro de 2022 e vivia um momento de impasse, sem avanços significativos em ambos os lados, até o início de agosto, quando a Ucrânia deflagrou uma inédita incursão terrestre na região fronteiriça russa de Kursk.

Segundo Kiev, o objetivo é estabelecer uma “zona tampão” entre as duas nações para evitar que a Rússia utilize o território de Kursk para lançar ataques aéreos. (ANSA).