Rússia denuncia ‘sabotagem’ contra base militar na Crimeia

ROMA, 16 AGO (ANSA) – O Ministério da Defesa da Rússia denunciou nesta terça-feira (16) uma ação de “sabotagem” contra uma base militar na Crimeia, península ucraniana anexada por Moscou em 2014.

O incidente ocorreu no distrito de Dzhankoy, onde um incêndio seguido de explosões atingiu um depósito de munições, provocando danos em linhas de energia, ferrovias e prédios residenciais, segundo o governo russo.

“Na manhã de 16 de agosto, como resultado de uma sabotagem, um depósito militar perto de Dzhankoy foi danificado”, disse o Ministério da Defesa. Duas pessoas ficaram feridas.

Em seu perfil no Twitter, Mikhailo Podolyak, conselheiro do presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, afirmou que as explosões desta terça representam o início da “desmilitarização” da Crimeia, insinuando uma possível responsabilidade de Kiev na ação.

Já o chefe de gabinete de Zelensky, Andriy Yermak, afirmou que a “desmilitarização” da península vai continuar até a “completa libertação dos territórios ucranianos”. “A Crimeia é Ucrânia”, acrescentou.

Na semana passada, explosões atingiram a base aérea russa de Saki, também na Crimeia e que é usada para realizar ataques contra a Ucrânia. Kiev, no entanto, nunca reivindicou oficialmente a autoria do incidente. (ANSA).