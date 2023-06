Rússia demonstra ‘interesse’ em receber enviado do Papa

Ansai Ansa https://istoe.com.br/autor/ansa/ 19/06/2023 - 15:01 Compartilhe

MOSCOU, 19 JUN (ANSA) – O governo russo expressou “interesse” em receber o cardeal italiano Matteo Zuppi, enviado especial do papa Francisco, como parte da missão de paz do Vaticano.

“Há interesse e expectativa por parte do governo russo para uma próxima visita a Moscou do cardeal Matteo Zuppi, enviado do Vaticano para a iniciativa de paz para a Ucrânia”, afirmou o vice-ministro das Relações Exteriores da Rússia, Alexander Grushko, citado pela agência Tass, nesta segunda-feira (19).

O político russo, que não disse quando a tal visita poderia ocorrer, reiterou a opinião positiva do governo de Moscou pela iniciativa da Santa Sé.

“Apreciamos a posição equilibrada do Vaticano e a posição assumida pessoalmente pelo Papa”, acrescentou o vice-ministro.

Zuppi concluiu recentemente uma missão de dois dias na capital da Ucrânia a pedido do líder da Igreja Católica para se reunir com autoridades civis e representantes religiosos. Na ocasião, a Santa Sé classificou a visita como “breve, mas intensa”.

Agora, o próximo objetivo da missão de paz do Vaticano é fazer com que Zuppi viaje a Moscou para encontrar o presidente Vladimir Putin, mas o Kremlin já disse que ainda não está previsto nenhuma reunião entre os dois. (ANSA).

