Rússia culpa Europa por redução em fornecimento de gás

ROMA, 20 JUN (ANSA) – O governo da Rússia culpou nesta segunda-feira (20) a Europa pelos cortes no abastecimento de gás natural nos últimos dias.

“Temos gás pronto para exportação, mas os europeus precisam restituir as turbinas consertadas do [gasoduto] Nord Stream”, disse o porta-voz do Kremlin, Dmitry Peskov.





De acordo com ele, os europeus retiraram as turbinas para manutenção e não as devolveram. “Esse é o motivo dos atrasos no fornecimento de gás à Europa”, acrescentou.

Nos últimos dias, a estatal russa Gazprom reduziu em mais de 50% o fornecimento de gás natural para países como Alemanha e Itália, que são altamente dependentes de Moscou para satisfazer sua demanda energética.

“Trata-se de uma espécie de braço de ferro com Vladimir Putin, que tem o braço maior. Mas isso não significa que não se possa ter o braço mais forte”, afirmou nesta segunda o ministro alemão da Economia, Robert Habeck, à emissora ZDF. (ANSA).