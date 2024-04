Rússia convoca embaixador francês por crítica de ministro

Ansai Ansa https://istoe.com.br/autor/ansa/ 12/04/2024 - 11:01 Para compartilhar:

MOSCOU, 12 ABR (ANSA) – A Rússia convocou nesta sexta-feira (12) o embaixador da França no país para protestar contra as recentes declarações do ministro das Relações Exteriores, Stéphane Séjourné, que foram consideradas “inaceitáveis” por Moscou.

O governo russo solicitou a presença de Pierre Levy alguns dias depois de o chefe da diplomacia francesa ter declarado que “não está mais interessado” em discutir com Moscou, pois os comunicados emitidos pela nação liderada por Vladimir Putin seriam “mentirosos”.

“O embaixador francês foi informado do caráter inaceitável de tais declarações, que nada têm a ver com a realidade”, informou a pasta russa.

Além de Levy, a Rússia também convocou a embaixadora da Eslovênia em Moscou, Darja Bavdaz Kuret, para discutir sobre a expulsão de um funcionário da embaixada russa em Ljubljana.

Na oportunidade, o Ministério das Relações Exteriores esloveno declarou o diplomata como persona non grata em virtude de supostas “atividades incompatíveis com o seu estatuto diplomático”. (ANSA).