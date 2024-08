Rússia consegue 1ª medalha nos Jogos de Paris com prata nas duplas femininas do tênis

AFPi AFP - https://istoe.com.br/autor/afp/ 04/08/2024 - 15:08 Para compartilhar:

As tenistas Mirra Andreeva e Diana Shnaider se tornaram neste domingo (4) as primeiras atletas russas a conseguirem uma medalha nos Jogos Olímpicos de Paris, competindo sob bandeira neutra por conta da guerra na Ucrânia.

Andreeva e Shnaider ficaram com a prata no torneio de duplas femininas, derrotadas na final pelas italianas Sara Errani e Jasmine Paolini, que fecharam o jogo em sets a 1, com parciais de 2-6, 6-1 e 10-7.

As duas tenistas estão entre os 30 atletas russos e bielorrussos autorizados pelo Comitê Olímpico Internacional (COI) a participar individualmente e sob bandeira neutra dos Jogos de Paris.

Andreeva (23ª no ranking da WTA, e Shnaider (24ª) nunca haviam formado dupla antes dos Jogos.

A Rússia e sua aliada Belarus foram banidas dos Jogos Olímpicos devido à invasão à Ucrânia há mais de dois anos. Alguns de seus atletas foram autorizados a participar dos Jogos pelo COI em um retorno gradual e condicional.

Além das etapas e classificação, esses atletas passaram por uma dupla inspeção, por parte do COI e das federações esportivas internacionais, quanto a não terem apoiado ativamente a guerra na Ucrânia e não terem ligação com o exército de seus países.

O bielorrusso Ivan Litvinovich, de 23 anos, conquistou a medalha de ouro na ginástica de trampolim na sexta-feira, depois de sua compatriota Viyaleta Bardzilouskaya ter ficado com a prata na mesma modalidade. Ambos os atletas se recusaram a comentar sua presença nos Jogos.

