Rússia confirma que Ucrânia bombardeou um estaleiro na Crimeia

A Ucrânia lançou mísseis de cruzeiro no sábado (04) contra um estaleiro em Kerch, um porto na costa leste da península da Crimeia – território ucraniano anexado pela Rússia -, confirmou neste domingo (05) o governo russo.

Os disparos danificaram uma embarcação e fragmentos atingiram o cais, de acordo com as autoridades russas.

Desde que as forças ucranianas lançaram no meio deste ano uma contraofensiva para repelir a invasão russa, Kiev intensificou seus ataques na Crimeia, uma península no mar Negro, anexada por Moscou em 2014.

“Em 4 de novembro, o Exército ucraniano lançou 15 mísseis de cruzeiro contra o estaleiro B.E. Butoma (Zaliv) na cidade de Kerch”, informou o Ministério da Defesa russo, citado por meios de comunicação estatais, acrescentando que 13 deles foram derrubados.

O ministério não forneceu mais detalhes sobre a gravidade dos prejuízos ou o nome do navio atingido.

Ninguém ficou ferido, de acordo com o governador da Crimeia, Sergei Aksyonov, nomeado por Moscou.

A ponte da Crimeia que liga a península à Rússia, que já foi alvo de ataques, foi brevemente fechada no sábado, sem nenhuma explicação.

O comandante da Força Aérea Ucraniana, Mikola Oleschuk, afirmou no sábado à noite que um navio de mísseis de cruzeiro Kalibr estava no estaleiro. Ele agradeceu a seus pilotos pelos disparos, qualificados como “bem-sucedidos”.

