Rússia condena prisioneiros ucranianos por ‘terrorismo’

MOSCOU, 26 MAR (ANSA) – Um tribunal militar russo condenou nesta quarta-feira (26) 23 prisioneiros de guerra ucranianos sob acusações de “terrorismo”.

De acordo com informações da agência Interfax, as penas variam de 13 a 23 anos de detenção. Além disso, os presos vão cumprir esse período em colônias penais com severos regimes.

Entre os réus estão alguns membros do Batalhão Azov que foram capturados em Mariupol no início do conflito no leste europeu.

Além de “terrorismo”, os ucranianos também foram considerados culpados por ações destinadas a tomar o poder violentamente e supervisionar exercícios militares ilegais. (ANSA).