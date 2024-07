Rússia condena bombardeio israelense no Líbano

AFPi AFP https://istoe.com.br/autor/afp/ 30/07/2024 - 16:23 Para compartilhar:

A Rússia considerou que Israel violou o direito internacional ao bombardear nesta terça-feira (30) um reduto do grupo libanês Hezbollah nos subúrbios de Beirute.

“Essa operação constitui uma grave violação do direito internacional”, declarou a chancelaria russa às agências de notícias estatais. Israel admitiu ter realizado um ataque “seletivo” contra um comandante da milícia islamista, a quem responsabiliza pelo bombardeio que matou 12 crianças no sábado na região das Colinas do Golã, anexada por Israel.

