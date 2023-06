Rússia celebra ‘esforços’ do Vaticano ao receber um emissário do papa

AFPi AFP https://istoe.com.br/autor/afp/ 28/06/2023 - 9:56 Compartilhe

O Kremlin saudou os “esforços” do Vaticano, nesta quarta-feira (28), para encontrar uma solução para o conflito na Ucrânia, em meio à visita de um emissário do papa Francisco, que se reunirá com um conselheiro do presidente russo, Vladimir Putin.

O cardeal italiano Matteo Zuppi, enviado do papa argentino para a paz na Ucrânia, chegou a Moscou na noite de terça-feira e se reunirá com o conselheiro diplomático do Kremlin, Yuri Ushakov, disse o porta-voz presidencial russo Dmitri Peskov.

“Eles vão discutir o conflito na Ucrânia e as possibilidades de uma solução pacífica”, disse Peskov, acrescentando que o Kremlin “aprecia muito os esforços e iniciativas do Vaticano para encontrar uma solução pacífica para a crise ucraniana”.

Esta é a primeira visita a Moscou de um alto funcionário do Vaticano desde o início da ofensiva de Moscou contra a Ucrânia em fevereiro de 2022.

De acordo com a Arquidiocese de Moscou, Matteo Zuppi também deve comparecer a um culto na igreja católica na noite de quinta-feira na capital russa.

Um possível encontro com o chefe da Igreja Ortodoxa Russa, o patriarca Cirilo, foi mencionado por alguns meios de comunicação russos, sem ser confirmado.

Segundo o Vaticano, o principal objetivo desta visita a Moscou é “incentivar gestos de humanidade que possam ajudar a promover uma solução para a trágica situação atual e encontrar os meios para alcançar uma paz justa”.

O cardeal Zuppi, membro da comunidade de Sant’Egidio, que desempenha o papel de canal diplomático informal da Santa Sé, já havia visitado Kiev nos dias 5 e 6 de junho.

bur/sba/mab/es/aa

Siga a Istoé no Google News e receba alertas sobre as principais notícias