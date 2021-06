Rússia bate recorde de mortes por Covid-19 em uma semana

MOSCOU, 27 JUN (ANSA) – A Rússia bateu seu próprio recorde de mortes semanais por Covid-19, informam diversas agências de notícias do país neste domingo (27). Foram 3.921 vítimas entre os dias 20 e 26 de junho, uma a mais do que o recorde anterior, que havia sido contabilizado no fim de dezembro de 2020.

Diversas cidades vêm batendo seus próprios recordes, como Moscou, com 144 nas últimas 24 horas, e São Petersburgo, que contabilizou 107 óbitos entre sexta-feira (25) e sábado (26). As mortes, segundo a agência oficial Tass, são atribuídas à alta nas contaminações, que aumentaram 24,3% entre as duas últimas semanas. Foram 134.465 diagnósticos positivos nos últimos sete dias.

Além da disseminação de casos, a Rússia vem enfrentando problemas para convencer sua população a se vacinar. Na última semana, o governo chegou a baixar um decreto em que obriga os funcionários do serviço público a se imunizar.

Segundo as autoridades, o avanço da variante Delta da Covid-19 é a principal causa da nova alta de contaminações e mortes.

(ANSA).

