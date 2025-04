Rússia bane ONG criada por Elton John por apoio à causa LGBT

Procuradoria-Geral do país acusa entidade de adotar postura negativa em relação a "valores espirituais e morais tradicionais". Fundação financia programas de tratamento contra o HIV em várias nações.A Rússia baniu nesta quinta-feira (03/04) a Elton John Aids Foundation (EJAF), acusando-a de adotar uma postura negativa em relação a países que protegem "valores espirituais e morais tradicionais" e de "aumentar as tensões sociais".

A fundação é "amplamente focada na promoção de relações sexuais não tradicionais, modelos familiares ocidentais e transições de gênero", afirmou, em declaração, a Procuradoria-Geral da Rússia, que designou a entidade oficialmente como "organização indesejável", o que, na prática, equivale à proibição de funcionamento da entidade no país e torna qualquer pessoa que trabalhe ou colabore com a ONG passível de processo judicial

Desde o início da guerra da Rússia na Ucrânia, a fundação tem supostamente participado de uma campanha ocidental para desacreditar a Rússia, de acordo com o comunicado.

Combate ao HIV

Criada pelo cantor e compositor britânico Elton John em 1992, a EJAF financia programas de tratamento contra o HIV em vários países. Ela também defende a comunidade LGBTQ+, que tem enfrentado anos de perseguição na Rússia.

A ONG tem apoiado parceiros na Ucrânia há mais de 20 anos. Desde o início da guerra em 2022, ela forneceu mais de 4 milhões de dólares (R$ 22,5 milhões) em assistência no país.

Em dezembro, aproximadamente 1,2 milhão de pessoas na Rússia estavam vivendo com HIV, muitas delas no sistema prisional, de acordo com o epidemiologista russo Vadim Pokrovsky, que falou Moscou acusa fundação de participar de campanha ocidental para "difamar a Rússia"

O acesso ao tratamento é ruim, especialmente nas áreas rurais, e as autoridades têm feito pouco para combater o estigma associado ao vírus.

Desde o lançamento de sua ofensiva na Ucrânia em 2022, Moscou tem empreendido uma repressão sem precedentes contra os dissidentes, que os grupos de direitos humanos têm comparado à repressão em massa da era soviética.

Discriminação

Entre outras organizações rotuladas como "indesejáveis" na Rússia estão o World Wildlife Fund (WWF), o Greenpeace, a Transparência Internacional e a Radio Free Europe/Radio Liberty.

Elton John, que é abertamente homossexual, é extremamente popular na Rússia e já se apresentou no país mais de duas dúzias de vezes, incluindo oito shows na União Soviética em 1979, o que era raro na época para um cantor pop ocidental. Ele já se manifestou contra o que diz ser uma discriminação inaceitável implementada contra a comunidade LGBTQ+ pelas autoridades russas.

O presidente russo, Vladimir Putin, rejeitou essas afirmações. Ele tem apresentado a Rússia como um bastião de "valores tradicionais", travando uma luta existencial com "um Ocidente decadente".

A EJAF disse estar "arrasada" com a decisão, que, segundo a entidade, a impediria de fornecer cuidados que salvam vidas de pessoas que vivem com HIV na Rússia.

"Por mais de duas décadas, trabalhamos em colaboração com parceiros federais e não governamentais na Rússia para oferecer a centenas de milhares de pessoas serviços vitais de HIV, incluindo testes, tratamento e cuidados", disse, segundo a agência de notícias russa Interfax.

