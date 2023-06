Ansai Ansa https://istoe.com.br/autor/ansa/ 07/06/2023 - 14:01 Compartilhe

MOSCOU, 7 JUN (ANSA) – A porta-voz do Ministério das Relações Exteriores da Rússia, Maria Zakharova, afirmou nesta quarta-feira (7) que Moscou “avaliou positivamente as tentativas do Vaticano de facilitar o fim do conflito na Ucrânia”.

A Rússia também reconheceu o “sincero desejo da Santa Sé de facilitar o processo de paz”, além de garantir que o Vaticano não deu “passos concretos” para uma visita do cardeal italiano Matteo Zuppi. (ANSA).

