Rússia aumenta em quase 70% o orçamento de Defesa para 2024

A Rússia aumentou em quase 70% o orçamento de Defesa para 2024, segundo um documento do Ministério das Finanças publicado nesta quinta-feira (28), um aumento que demonstra a determinação do país de prosseguir com a ofensiva na Ucrânia.

O documento indica que os gastos com defesa aumentarão 68% no próximo ano em comparação com 2023, a 10,8 trilhões de rublos (112 bilhões de dólares, 563 bilhões de reais).

Desde o início do conflito, em fevereiro do ano passado, a Rússia reforçou sua indústria armamentista e investiu consideravelmente nas Forças Armadas, apesar da inflação e da desvalorização do rublo.

Os gastos em Defesa serão quase três vezes superiores aos reservados para Educação, Meio Ambiente e Saúde somados em 2024, segundo os cálculos da AFP com base nos dados divulgados.

“O foco da política econômica é passar de uma agenda anticrise para a promoção do desenvolvimento das metas nacionais”, explica o Ministério das Finanças no documento.

Isto inclui “reforçar a capacidade de defesa do país e integrar” as quatro regiões ucranianas com anexações reivindicadas por Moscou no ano passado (Lugansk, Donetsk, Kherson e Zaporizhzia), segundo o documento.

O Banco Central russo advertiu que o crescimento econômico do país vai desacelerar no segundo semestre de 2023, com a inflação acima de 4%, meta fixada pela instituição.

