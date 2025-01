Rússia ataca Kiev durante visita de ministro italiano

ROMA, 16 JAN (ANSA) – Drones russos atacaram Kiev, capital da Ucrânia, na manhã desta quinta-feira (16), durante visitas do ministro da Defesa da Itália, Guido Crosetto, e do premiê do Reino Unido, Keir Starmer.

Algumas explosões foram registradas a cerca de 800 metros do local onde Crosetto se encontrava, enquanto a Força Aérea ucraniana tentava conter os veículos inimigos.

O presidente Volodymyr Zelensky afirmou que também enviará um “bom dia” à Rússia após os ataques na capital. “Também iremos saudá-los”, disse o líder ucraniano.

Em Kiev, Crosetto se reuniu com autoridades locais e destacou a importância de uma “colaboração técnica no setor da indústria de defesa”, além de oferecer “instrumentos e excelências da Itália” para a “reconstrução” da Ucrânia.

Starmer, por sua vez, assinou com Zelensky uma “parceria de 100 anos” para assegurar o apoio político, militar e econômico de Londres a Kiev, enquanto restam dúvidas sobre o suporte dos EUA após o retorno de Donald Trump à Casa Branca. “Não abandonaremos vocês”, reforçou o britânico. (ANSA).