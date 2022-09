Rússia ataca Itália e diz que política energética é ‘suicídio’

admin3 06/09/2022 - 8:18 Compartilhe

MOSCOU, 6 SET (ANSA) – A porta-voz do Ministério das Relações Exteriores da Rússia, Maria Zakharova, voltou a atacar a Itália nesta terça-feira (6) por conta das políticas adotadas desde o início da invasão de Moscou à Ucrânia. Dessa vez, o alvo foi a questão energética, que prevê cada vez mais a redução da necessidade de uso do gás natural russo.







“Roma está sendo levada ao suicídio econômico com o frenesi das sanções euro-atlânticas. O plano foi imposto a Roma por Bruxelas, que sua vez age a mando de Washington, mas no fim são os italianos que vão sofrer”, disse a representante do governo russo em um post no Telegram. Zakharova ainda afirmou que as empresas italianas “serão destruídas pelos irmãos do outro lado do oceano”.

Desde o início da guerra, em fevereiro, o premiê italiano, Mario Draghi, é um dos principais defensores europeus da política de sanções e da redução da dependência energética da Rússia. Por conta disso, seu governo já fechou vários contratos com outros países para reduzir cada vez mais as compras de Moscou, além de seguir a politica de redução de gastos da União Europeia.

O ministro das Relações Exteriores da Itália, Luigi Di Maio, acusou o governo da Rússia de dar as declarações para interferir na campanha eleitoral em andamento no país. Di Maio faz oposição ao bloco de centro-direita, que está liderando as pesquisas para o pleito de 25 de setembro e é constantemente acusado de ter ligações com Moscou.

“Está claro que a Rússia decidiu entrar diretamente na campanha eleitoral de um Estado soberano e está tendo um claro papel de ingerência. Por isso, convido a todas as forças políticas italianas a mandarem essa ingerência de volta. Putin está fazendo uma chantagem com a Europa e é por isso que a Itália deve agir reduzindo o preço das contas de energia”, disse Di Maio.

Segundo um relatório divulgado nesta terça-feira pelo Ministério de Transição Ecológica (Mite), as medidas de contenção no uso do gás serão ampliadas pelos próximos 15 dias – com exceção de centros médicos e hospitalares.

A estimativa é que esse período provoquem um redução potencial de “5,3 bilhões de metros cúbicos de gás” considerando também a potencialização do uso de outros tipos de fontes de energia elétrica.

O Mite ainda informou que os estoques de gás nesse início de setembro “já estão em 83%, além da meta definida” e que “está em linha” para conseguir garantir a segurança energética para o período de inverno. (ANSA).