Rússia ataca área residencial de Kiev antes de negociações

Ao menos três pessoas morreram, incluindo criança de 5 anos, e 10 outras ficaram feridas em ofensiva de drones. Na segunda-feira, ucranianos e russos tratam trégua com representantes dos EUA na Arábia Saudita.Pelo menos três pessoas morreram, incluindo uma criança, e dez outras ficaram feridas na noite deste sábado em ataques de drones russos em Kiev, informaram neste domingo (23/03) as autoridades da capital da Ucrânia.

Os novos ataques ocorrem um dia antes das esperadas negociações patrocinadas pelos EUA na Arábia Saudita, com o objetivo de chegar a um acordo sobre uma possível cessação das hostilidades contra a infraestrutura energética.

O prefeito de Kiev, Vitali Klitschko, e o administrador militar da capital, Teymur Tkachenko, relataram inúmeras explosões no Telegram durante a madrugada, que causaram incêndios nos andares superiores de vários prédios altos.

As sirenes soaram na capital ucraniana por mais de cinco horas em meio aos ataques.

De acordo com a administração militar de Kiev, três dos mortos são "incluem um pai e sua filha de 5 anos". Entre os dez feridos, "a vítima mais jovem (…) tem apenas 11 meses de idade", disse a mesma fonte.

Vários distritos de Kiev foram alvo de bombardeios russos, que atingiram edifícios residenciais e causaram grandes incêndios, de acordo com imagens que circularam nas mídias sociais.

O escritório da promotoria da cidade de Kiev publicou fotos mostrando um prédio de vários andares com grandes chamas irrompendo no meio da noite.

A administração da região de Kiev, por sua vez, denunciou um ataque russo "maciço" e relatou dois feridos em Bucha, perto da capital.

Conversas na Arábia Saudita

Os ataques ocorrem no momento em que os negociadores dos EUA se preparam para se reunir nesta segunda-feira separadamente com delegações ucranianas e russas na Arábia Saudita para discutir um possível cessar-fogo.

Moscou prometeu uma pausa nos ataques contra a infraestrutura de energia da Ucrânia nesta semana, após conversas com o presidente dos EUA, Donald Trump.

Desde então, os militares russos intensificaram seus ataques contra alvos civis em cidades ucranianas.

No final do sábado, os militares russos lançaram vários enxames de drones contra alvos na Ucrânia, incluindo a cidade de Kharkiv, no leste do país.

Também foram realizados ataques aéreos com bombas planadoras guiadas.

A cidade industrial de Zaporíjia, no sudeste da Ucrânia, foi atingida por pelo menos quatro bombas, disse o administrador militar Ivan Fedorov.

Isso causou um incêndio e vários vilarejos ficaram sem energia, disse ele, sem fornecer mais detalhes. "A onda de choque e os destroços também danificaram várias casas particulares", continuou.

"Terror sistemático"

O ministro das Relações Exteriores da Ucrânia, Andrii Sibiga, condenou os ataques, afirmando que eles "têm como alvo áreas residenciais e civis dormindo em suas casas".

"O terror sistemático e deliberado da Rússia contra civis contradiz suas próprias declarações sobre a paz e prejudica os esforços de paz dos Estados Unidos e de outros parceiros", disse ele.

"A Rússia não está parando o fogo, (Vladimir) Putin quer matar mais civis, isso deve ser interrompido", acusou o chefe do gabinete presidencial ucraniano, Andrii Yermak, no Telegram.

Em resposta ao bombardeio diário de seu território por mais de três anos, a Ucrânia está tentando interromper a logística militar russa atacando alvos militares ou de energia em solo russo.

O Ministério da Defesa da Rússia afirmou ter repelido 59 drones ucranianos durante a noite.

Na região sul de Rostov, um homem foi morto em um ataque de drone contra seu carro, de acordo com o governador regional russo, Yuri Slyussar.

md (DPA, AFP)