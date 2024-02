Rússia assume presidência rotativa do Brics e G7 faz reunião em eventos paralelos ao G20 Brasil

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 28/02/2024 - 10:22 Para compartilhar:

Junto aos trabalhos do G20 Brasil, que acontecem em São Paulo, no Pavilhão da Bienal, foi realizada, nesta terça-feira, 27, uma reunião ministerial dos países membros do Brics, na qual a Rússia assumiu a presidência rotativa do grupo. O encontro contou com a presença da ex-presidente da República Dilma Rousseff e do presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto. O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, não participou porque está com covid-19. Os ministros do G7 também realizaram um encontro paralelo aos trabalhos do G20 Brasil nesta terça-feira.

