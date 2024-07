Rússia anuncia ter conquistado outra localidade no leste da Ucrânia

AFPi AFP https://istoe.com.br/autor/afp/ 29/07/2024 - 9:26 Para compartilhar:

A Rússia anunciou, nesta segunda-feira (29), que as suas forças capturaram a localidade de Vovche, no leste da Ucrânia, o mais recente de uma série de avanços no front nas últimas semanas.

Vovche está localizada a cerca de 16 quilômetros a noroeste de Avdiivka, uma cidade que a Rússia tomou em fevereiro e de onde as suas tropas têm avançado desde então.

O Ministério da Defesa russo disse em conferência de imprensa que unidades do seu Exército “libertaram o vilarejo de Vovche” na região oriental de Donetsk e “melhoraram a sua posição tática”.

O anúncio surge um dia depois de a Rússia anunciar que as suas tropas assumiram o controle de Progres e Yevgenivka, duas localidades a poucos quilômetros de Vovche.

Em junho, as autoridades ucranianas instaram todos os moradores restantes a se retirar de Vovche em meio a ataques aéreos russos.

