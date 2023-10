Rússia anuncia que derrubou oito drones perto da Crimeia

AFPi AFP https://istoe.com.br/autor/afp/ 17/10/2023 - 6:03 Para compartilhar:

A Rússia derrubou oito drones ucranianos perto da península anexada da Crimeia durante a noite, anunciou nesta terça-feira (17) o governador local, Sergei Aksionov.

“Durante a noite, oito drones aéreos inimigos foram neutralizados com ferramentas de guerra eletrônica ou derrubados pelos sistemas de defesa antiaérea”, escreveu Aksionov no Telegram. Na mensagem, o governador pediu aos moradores da península que “mantenham a calma”.

Três drones foram derrubados na segunda-feira à noite na região russa de Belgorod, na fronteira com a Ucrânia, sem provocar vítimas ou danos, segundo o governador local, Viacheslav Gladkov.

Os anúncios acontecem depois de a Ucrânia reivindicar, em 4 de outubro, a destruição de um moderno sistema antiaéreo S-400 na região de Belgorod, após uma noite em que a Rússia informou ter derrubado 31 drones e evitado uma tentativa de pouso na península da Crimeia.

Os ataques ucranianos em território russo foram intensificados nos últimos meses, como parte de uma contraofensiva iniciada por Kiev em junho.

A Crimeia, uma península do sul da Ucrânia anexada pela Rússia em 2014, é alvo frequente de ataques, assim como as regiões russas fronteiriças com a Ucrânia.

