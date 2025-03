Rússia anuncia nova reunião com EUA em 24 de março

ROMA, 20 MAR (ANSA) – O governo da Rússia anunciou nesta quinta-feira (20) que delegações do país e dos Estados Unidos terão uma nova reunião em Riad, na Arábia Saudita, em 24 de março.

A informação é do conselheiro do presidente Vladimir Putin, Yuri Ushakov, que disse esperar “discussões frutíferas” com Washington, segundo a agência russa Interfax.

O encontro dará sequência ao telefonema entre Putin e o presidente dos EUA, Donald Trump, na última terça (18). Na ocasião, o chefe do Kremlin se comprometeu com uma trégua de 30 dias nos ataques à rede energética da Ucrânia, porém cobrou o fim da ajuda militar ocidental a Kiev para aceitar um cessar-fogo completo.

As duas maiores potências nucleares do planeta iniciaram uma aproximação após o retorno de Trump à Casa Branca e negociam um acordo para encerrar a guerra na Ucrânia, mas também para reconstruir as relações bilaterais. (ANSA).