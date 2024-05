Rússia anuncia início de exercícios com armas nucleares táticas perto da Ucrânia

AFPi AFP https://istoe.com.br/autor/afp/ 21/05/2024 - 13:20 Para compartilhar:

A Rússia anunciou nesta terça-feira (21) o início de exercícios com armas nucleares táticas perto da Ucrânia, garantindo que se trata de uma resposta às “ameaças” das potências ocidentais.

“A primeira fase dos exercícios (…) sobre a preparação e o uso de armas nucleares não estratégicas começou”, indicou o Ministério da Defesa em um comunicado.

O presidente russo, Vladimir Putin, anunciou no início do mês que planejava realizar esses exercícios, em resposta às declarações de dirigentes de potências ocidentais sobre a possibilidade de enviar tropas à Ucrânia.

Estas manobras, que ocorrem no distrito militar sul, fronteiriço com a Ucrânia, têm como objetivo verificar a “disponibilidade” de “armas nucleares não estratégicas (…), para garantir a integridade territorial e a soberania do Estado russo”, indicou o Ministério da Defesa em um comunicado.

Acrescentou que eram uma “resposta às declarações provocativas e ameaças de certos funcionários ocidentais”.

Segundo o Ministério, durante essa fase, os soldados russos estão praticando o carregamento de “munição especial” em baterias de mísseis Iskander, assim como seu envio “de forma oculta” às regiões de disparo.

A Força Aérea e os mísseis hipersônicos Kinjal também participam dos exercícios, de acordo com a mesma fonte.

Desde o início do conflito na Ucrânia, em fevereiro de 2022, Putin colocou várias meses sobre a mesa a possibilidade de recorrer às armas nucleares.

