Rússia anuncia captura de cidade no leste da Ucrânia

A Rússia anunciou neste domingo a captura de Novobakhmutivka, uma localidade na região leste da Ucrânia, em uma área da frente de batalha na qual as forças de Moscou avançaram na última semana.

As tropas russas conseguiram vários avanços na região de Donetsk nos últimos dias, o que gerou críticas inclusive de blogueiros militares ucranianos, que normalmente não questionam as Forças Armadas do seu país.

“Graças às operações ativas, unidades do grupo de força central libertaram a localidade de Novobakhmutivka”, afirmou o Ministério da Defesa da Rússia.

Esta posição fica quase 10 quilômetros ao norte da cidade de Avdiivka, que as forças russas tomaram em fevereiro, após uma das batalhas mais violentas desde o início do conflito, em fevereiro de 2022.

O avanço deixou o Exército ucraniano, que enfrenta a ofensiva com escassez de soldados e munições, em dificuldades.

O comandante das Forças Armadas ucranianas, Oleksandr Syrsky, afirmou há algumas semanas que a situação no front leste “piorou consideravelmente” e reconheceu que a Rússia conseguiu algumas “vitórias táticas”.

O diretor de inteligência do Ministério da Defesa ucraniano, Kirilo Budanov, alertou este mês que a situação na frente de batalha vai piorar até meados de maio e junho.

Kiev espera que a aprovação no Congresso dos Estados Unidos de um novo pacote de ajuda militar de bilhões de dólares permita estabilizar a situação.

