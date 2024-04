Rússia alerta para ‘situação crítica’ após rompimento de barragem nos Urais

AFPi AFP https://istoe.com.br/autor/afp/ 07/04/2024 - 9:25 Para compartilhar:

As autoridades russas declararam neste domingo (7) que as inundações na cidade de Orsk, nos Urais, causadas pelo rompimento de uma barragem, estão se agravando e que a situação é “crítica”.

“Criou-se uma situação crítica na cidade de Orsk”, declarou o ministro de Situações de Emergência, Alexander Kurenkov, ao chegar a esta cidade industrial de mais de 200 mil habitantes, localizada perto da fronteira com o Cazaquistão.

As imagens divulgadas por seu gabinete no Telegram mostram-no rodeado por membros dos serviços de resgate em um pequeno barco, navegando pela água que chega até as janelas de algumas casas e de diversos comércios.

Na sexta-feira, o rompimento de uma barragem em Orsk provocou uma rápida subida do nível das águas, agravada pelo mau tempo e pelo derretimento do gelo, um fenômeno comum neste período do ano em muitas regiões russas.

Em Orsk, mais de 4.500 casas foram inundadas e mais de 4.000 pessoas já foram levadas para abrigos temporários, segundo Kurenkov.

As autoridades classificaram o desastre como uma “emergência federal”, o que permite a liberação de fundos especiais.

