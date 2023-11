Rússia afirma ter destruído 16 drones na Crimeia e no sul do país

AFPi AFP https://istoe.com.br/autor/afp/ 24/11/2023 - 6:56 Para compartilhar:

A Rússia afirmou nesta sexta-feira ter destruído 16 drones ucranianos no sul do país e na península anexada da Crimeia.

“Uma tentativa do regime de Kiev de realizar um ataque terrorista com drones aéreos contra locais no território da Federação Russa foi frustrada”, disse o Ministério da Defesa.

“Os sistemas de defesa aérea destruíram 16 drones, 13 na península da Crimeia e três no território da região de Volgogrado” no sul, afirmou.

Os ataques ucranianos contra o território russo multiplicaram-se nos últimos meses no âmbito da contraofensiva lançada em junho por Kiev.

A Crimeia é um alvo frequente, pois é a base da frota russa no Mar Negro e uma importante rota de abastecimento para as forças de Moscou na Ucrânia.

