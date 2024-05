Rússia afirma ter capturado vila em Donetsk, na Ucrânia

Ansai Ansa https://istoe.com.br/autor/ansa/ 22/05/2024 - 14:01 Para compartilhar:

ROMA, 22 MAI (ANSA) – O Ministério da Defesa da Rússia informou nesta quarta-feira (22) que as forças do país capturaram Klishchiivka, uma vila localizada na região ucraniana de Donetsk.

O local havia sido recuperado pelo exército da Ucrânia em setembro do ano passado, mas Moscou conseguiu ter de volta a posse da pequena localidade após intensos combates.

Klishchiivka fica ao sul de Bakhmut, uma cidade conquistada em maio de 2023 pelos russos depois de 10 meses de trocas de hostilidades entre soldados de ambos os países. Além disso, Moscou também tomou Avdiivka.

A Força Aérea da Ucrânia revelou que a Rússia lançou 24 drones kamikaze sobre o território do país, mas todos os dispositivos foram abatidos pelas defesas de Kiev.

Paralelamente ao conflito travado nos campos de batalha na Ucrânia, o país liderado por Vladimir Putin negou as acusações de querer alterar suas fronteiras na região do Báltico, segundo uma fonte militar citada por agências da nação.

Já o porta-voz do Kremlin, Dmitry Peskov, não negou uma proposta do Ministério da Defesa para alterar as fronteiras marítimas no Mar Báltico com a Finlândia e a Lituânia, sublinhando que o nível de tensões, especialmente nesta região, “exige medidas relativas para garantir a segurança nacional”.

